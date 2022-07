Wimbledon: Otte chancenlos gegen Tennis-Sensation Alcaraz - Spanier mit Fairplay-Aktion

In der dritten Runde ist für Oscar Otte in Wimbledon Schluss. Gegen Carlos Alcaraz war er ohne Chance. Der Spanier zeigt sich dabei aber als fairer Sportsmann.

Oscar Otte hat in der dritten Runde in Wimbledon chancenlos gegen den spanischen Teenager Carlos Alcaraz verloren. Das 3:6, 1:6, 2:6 dauerte nur 98 Minuten, dabei hatte sich Otte auf Rasen „gute Chancen“ gegen die Tennis-Sensation dieser Saison ausgerechnet.

Immerhin war Otte in Abwesenheit des Olympiasiegers Alexander Zverev (Hamburg) die deutsche Nummer eins und erstmals bei einem Grand Slam gesetzt. Dazu fremdelte Alcaraz zumindest in der ersten Runde gegen Jan-Lennard Struff (Warstein) etwas mit dem Rasen und vermied nur knapp ein frühes Aus.

Alcaraz mit Fairplay-Aktion gegen Otte

Der Spanier zeigte sich darüber auch enorm fairer Sportsmann. Im ersten Spiel des zweiten Satzes kratzte Otte gerade noch so ein Ball vom Boden, spielte ihn schön an dem Netzpfosten vorbei und brachte ihn ins Feld.

Doch dann überraschte der Spanier alle Anwesenden: Er gab den Punkt freiwillig an den Deutschen ab, der so mit 30:15 in Führung ging. Eine nette Geste, auch wenn es dem Deutschen am Ende wenig gebracht hat.