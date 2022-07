Wimbledon: Starker Djokovic locker im Achtelfinale

In der Runde der besten 16 wartet nun der niederländische Überraschungsspieler Tim van Rijthoven (25).

Der 104. der Weltrangliste hatte zuletzt mit einem Finalsieg über den Russen Daniil Medwedew beim ATP-Turnier in ‚s-Hertogenbosch für Aufsehen gesorgt. In Wimbledon ist er mit einer Wild Card am Start.