Arp wechselt nach Leihe fest zu Holstein Kiel

Stürmer Jann-Fiete Arp wechselt von Bayern München fest zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Das gaben die Kieler am Freitag bekannt. Der 22-Jährige hatte bereits in der vergangenen Saison als Leihspieler für Holstein gespielt und erhält nun einen Zwei-Jahres-Vertrag.

KSV-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver äußerte sich ebenfalls zufrieden: "Fiete Arp hat sich in der letzten Saison bei uns sehr gut eingelebt. Er hat sich professionell den Herausforderungen in der Mannschaft und der Liga gestellt und sein Potential angedeutet", so der 55-Jährige.