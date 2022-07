ManCity-Eigentümer kauft Zweitligisten FC Palermo

Der Holding-Gesellschaft gehören mehr als zehn Vereine

Palermo war 2017 aus der Serie A abgestiegen. Nach der Aufdeckung mehrerer Bilanzfälschungen in der Vergangenheit folgte 2019 die Pleite und der Zwangsabstieg in die vierte Liga. Nach seiner Neugründung stieg der Verein in der wegen der Pandemie abgebrochenen Saison 2019/20 wieder in die Serie C auf und kehrte nun wieder in die Serie B zurück.