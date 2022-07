Wimbledon 2022: Kerber unterliegt Mertens in 3. Runde - Maria und Jule Niemeier weiter

Angelique Kerber scheidet in Wimbledon bereits in der dritten Runde aus. Die Deutsche unterliegt überraschend einer Belgierin. Jule Niemeier und Tatjana Maria begeistern dagegen weiter.

Angelique Kerber ist in Wimbledon bereits in der dritten Runde überraschend ausgeschieden.

Doch Kerber vergab ihre Führung im zweiten Satz - und so liegen die deutschen Hoffnungen im All England Club plötzlich auf Jule Niemeier und Tatjana Maria.

Mit beiden war nicht zu rechnen gewesen, anders als mit der früheren Wimbledonsiegerin Kerber (34), doch die stolperte an der ersten höheren Hürde.

Das 4:6, 5:7 in der dritten Runde gegen die Belgierin Elise Mertens dauerte nur 80 Minuten, tief enttäuscht verließ Kerber den Court. Niemeier (22) und Maria (34) hatten zuvor Großes geleistet.

Maria überrascht die Tenniswelt

„Es gibt keine Worte dafür, nur die reine Freude, dass ich das mit meiner Familie erleben darf“, sagte Maria. Im Überschwang der Gefühle schickte sie noch vom Platz eine Liebeserklärung an ihren Mann und die beiden Kinder.

„Ohne ihn wäre das alles nicht möglich, er glaubt immer an mich, er unterstützt mich bei allem“, sagte Maria.

Niemeier: „Match im Kopf entschieden“

Am Rande des Court 18, der durch viele Tenniskrimis in der Wimbledongeschichte Berühmtheit erlangt hat, atmete auch Niemeiers Trainer Christopher Kas nach der „emotionalen Achterbahnfahrt“ auf - und fand bewundernde Worte.

„Zum ersten Mal in Wimbledon, zum ersten Mal in der dritten Runde, nach dem Sieg über die Nummer 2: Bei all den Faktoren bin ich auch ein bisschen stolz auf sie“, sagte Kas.