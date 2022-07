„Jungleman“ gewinnt Edel-Bracelet

In einem der unterhaltsamsten Finaltische der WSOP-Geschichte gelingt Dan „Jungleman“ Cates eine Rarität. Ein Back-to-Back Bracelet im „Main Event der Profis“.

Die Bedeutung des Turniers erkennt man schon am Namen der Siegertrophäe: Sie ist nach Chip Reese benannt. Chip ist im Poker so etwas wie Pelé im Fußball. Unantastbar. Legende. Nachdem er 2007 im Alter von 56 Jahren starb, hat man dem Sieger der $50.000 Poker Players Championship im Rahmen der WSOP jedes Jahr die „Chip Reese Memorial Trophy“ überreicht. Im Turnier werden abwechselnd neun verschiedene Varianten gespielt.

Super Prestige im Top-Event

Das Turnier, das unter Profis allerhöchstes Ansehen genießt, hat vor wenigen Minuten (6:15 Uhr Ortszeit in Las Vegas) nach einem sechsstündigen(!) Heads-Up einen neuen (alten) Sieger gefunden. Titelverteidiger Dan „Jungleman“ Cates konnte erneut das prestigeträchtige Turnier gewinnen, strich dazu $1.5 Mio Preisgeld ein.

Sein Gegner im Heads-Up, der Brasilianer Yuri Dsivielevski, gilt als einer der erfolgreichsten Online-Pokerspieler aller Zeiten. Der ehemalige Musiker stand 40 Wochen in Folge auf Rang Eins der Online-Weltrangliste. Seine Gesamtgewinnsumme Online beträgt ca. $13 Mio.

Dan „Jungleman“ Cates ist eines der bekanntesten Gesichter der Pokerszene. Der 32-jährige ist einer der besten Heads-Up-Spieler der Welt. Zudem ist er beständig bei Challenges aller Art am Start.

Das Heads-Up war an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Dan Cates unterhielt die Fans zudem über Tage mit einer unvergleichlichen Show. Der Amerikaner zelebriert seit Turnierbeginn seinen Status als Titelverteidiger. Er saß in den unterschiedlichsten Kostümen an den Tischen, vor sich das Sieger-Bracelet des vergangenen Jahres platziert.