Tennisturnier in Halle bewirbt sich um Masters-Status

Die Organisatoren des traditionsreichen Tennis-Rasenturniers in Halle/Westfalen streben einen Aufstieg zum Master-Status an.

Die Organisatoren des traditionsreichen Tennis-Rasenturniers in Halle/Westfalen streben den Aufstieg in die Kategorie ATP Masters 1000 an. Das gaben die Verantwortlichen am Freitag bekannt.