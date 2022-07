Basketball: US-Sportlerin Brittney Griner muss sich vor Gericht in Russland behaupten

Seit Februar ist US-Basketballerin Brittney Griner mittlerweile inhaftiert. Am Freitag hat in Russland der Prozess gegen die 31-Jährige begonnen.

Der Prozess gegen die seit Februar inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat am Freitag in Russland begonnen. Dies bestätigte eine Sprecherin des Gerichts in Chimki bei Moskau gegenüber Reportern. Griner war am 17. Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden.