CS:GO: Gleich zwei Mal den Weltranglisten-Ersten geschlagen - BIG gewinnt Roobet Cup!

Da ist der Titel! In einem an Spannung kaum zu überbietenden Finale ringt Berlin International Gaming die Weltranglisten-Ersten vom FaZe Clan nieder und gewinnt den Roobet Cup 2022.

Am Ende war es der vierte Tournament-Point, der die Erlösung brachte. Mit 19:17 gewann BIG in Overtime auf der dritten und damit entscheidenden Map Mirage. Final-MVP Florian „syrsoN“ Rische brachte die Berliner zunächst mit einem grandiosen 1 vs. 2 Clutch in Runde 35 auf die Siegerstraße, ehe er und sein Team den Matchball in der folgenden Runde im Verbund verwandelten.