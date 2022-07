Bundesliga: Sky Sport News übertragt Testspiele von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart

Die Bundesliga-Saison 2022/23 wirft ihre Schatten voraus, deswegen geht es für die Vereine in diesen Tag in die Vorbereitung. Als Highlights der kommenden Wochen wird Sky Sport News wird im Juli insgesamt sieben Testspiele live übertragen.

Dreimal ist der BVB zu sehen, die Westfalen spielen am 5. Juli (18.45 Uhr) beim Lüner SV, am 9. Juli (16.55 Uhr) bei Dynamo Dresden sowie am 14. Juli (17.45 Uhr) beim SC Verl.

Die Hessen treten ebenfalls dreimal am 2. Juli (14.15 Uhr) beim SV Nieder-Weisel, am 9. Juli (14.45 Uhr) beim Linzer ASK sowie am 23. Juli (14.55 Uhr) gegen Ajax Amsterdam an.