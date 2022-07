Frauenpower in Valencia! ESL Impact startet heute

In Valencia trifft sich in den kommenden drei Tagen die Weltelite der weiblichen Counter-Strike-Profis. Nachdem es bereits im Zuge der Intel Extrem Masters die erste Impact-Veranstaltung zu bestaunen gegeben hatte, folgt nun in der europäischen Metropole die nächste Ausgabe. Von Freitag bis Sonntag treten insgesamt acht Teams gegeneinander an, mit dem Ziel, am Ende das größte Stück der 100.000 US-Dollar Siegprämie zu schnappen.