Leichtathletik: Malaika Mihambo und Niklas Kaul führen deutsches WM-Aufgebot an

Mihambo (l.) und Kaul (r.) führen DLV-Team bei WM 22 an

Die Leichtathletik-WM in Eugene/USA steht vor der Tür. Rund zwei Wochen vor Beginn der Titelkämpfe hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) das Aufgebot verkündet.

Die Titelverteidiger Malaika Mihambo (Weitsprung) und Niklas Kaul (Zehnkampf) führen das deutsche Aufgebot für die WM der Leichtathleten in Eugene/USA (15. bis zum 24. Juli) an. Geher Jonathan Hilbert, der in Tokio über die 50 km sensationell Silber gewonnen hatte, ist hingegen nicht dabei.