FC Chelsea: Romelu Lukaku sorgt mit Interview nach Abgang für Fan-Wut

Star-Comeback: Lukaku in Mailand gelandet

Der beim FC Chelsea teuer gefloppte Romelu Lukaku empört die Blues-Fans mit einem Interview nach der Rückkehr zu Inter. War er nie mit dem Herzen an der Stamford Bridge angekommen?

Für den FC Chelsea erwies er sich als teurer Flop, nun wird Romelu Lukaku für ein Jahr an seinen Ex-Verein Inter Mailand verliehen - und löst direkt mit seiner Ankunft Irritationen aus.

Der erste Auftritt des 29 Jahre alten Stürmers im offiziellen Klub-TV sorgt für jede Menge Unmut bei den Blues-Fans: Denn Lukaku umarmt den neuen, alten Arbeitgeber so sehr, dass bei vielen der Eindruck zurückbleibt, dass er nie mit dem Herzen an der Stamford Bridge angekommen war. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Lukaku mit Inter-Coach „die ganze Saison in Kontakt“

Zu Inter zurückzukehren sei gewesen „wie nach Hause zu kommen“, sagte der Belgier in dem auf der Inter-Homepage veröffentlichtem Interview : „Ich wollte wegen der Fans zurückkehren, vor allem wegen meiner Mannschaftskameraden, aber auch, weil ich mit dem Trainer zusammenarbeiten wollte - wir waren die ganze Saison über in Kontakt.“

Was den Ärger befeuert: Schon von knapp zwei Wochen berichteten italienische Medien, dass Lukaku die Rückkehr zu Inter durch einen Anruf bei Inzaghi forciert hätte - an dessen Geburtstag am 5. April, einen Tag vor Chelseas Champions-League-Hinspiel gegen Real Madrid.