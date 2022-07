Bundesliga: Lars Stindl enthüllt Probleme zwischen Adi Hütter und Gladbach-Team

Das gab Gladbach-Kapitän Lars Stindl in einem Interview mit der Rheinischen Post zu. „Wir hatten einige Probleme, das ist nicht von der Hand zu weisen“, erklärte der 33-Jährige. Das habe aber nicht nur am Trainer selbst gelegen, auch die Spieler hätten dazu beigetragen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Stindl erklärt Farkes Ansatz bei der Borussia

Hütter und Gladbach hatten sich nach einer enttäuschenden Saison getrennt. Neuer Trainer ist Daniel Farke. Er hat einen großen Anspruch an das Mentale, an das Fußballerische, aber auch an das Physische“, sagte Stindl: „Es geht ja entsprechend gleich in die Vollen auf dem Trainingsplatz.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)