3-m-Brett: Punzel und Hentschel springen ins WM-Halbfinale

Für Punzel und Hentschel gehts in die nächste WM-Runde © AFP/SID/JONATHAN NACKSTRAND

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel haben bei der WM in Budapest ohne Probleme den Vorkampf vom 3-m-Brett überstanden.

Die beiden Olympiadritten im Synchronspringen zogen auf den Plätzen sieben und zwölf in die nächste Runde am Freitagnachmittag ein. Das Finale der zwölf besten Springerinnen findet am Samstag statt.