109. Tour de France: Vorschau auf die 2. und 3. Etappe

2. Etappe: Roskilde - Nyborg (202,2 km) Das Etappen-Finale am zweiten Tour-Tag in Dänemark führt über die mächtige Storebaelt-Brücke.

Für die Fahrer ist die Passage kurz vor dem Ziel in Nyborg aber eine tückische Angelegenheit: Der Wind kann mächtig über die exponierte Fahrbahn wehen, die Topfavoriten auf den Toursieg müssen höllisch aufpassen, nicht abgehängt zu werden. Windstaffeln sind an diesem Tag eine ständige Gefahr - der Großteil der Etappe führt am Meer entlang.

Vor dem ersten Ruhetag - am Dienstag geht es 900 Kilometer entfernt in Dünkirchen weiter - dürften die Sprinter wieder in den Mittelpunkt rücken. Die stramm südwärts führende Strecke ist weniger windanfällig als am Vortag, die drei Bergwertungen der niedrigsten Kategorie sind zu vernachlässigen. Das Finale führt allerdings 800 Meter vor dem Ziel durch eine 100-Grad-Kurve - Sturzgefahr!