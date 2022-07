Tour de France 2022: Jan Ullrich meldet sich vor dem Start

Am Freitag startet mit der Tour de France das Saisonhighlight in Kopenhagen – für Rad-Legende Jan Ullrich ein gebührender Anlass, um sich über Social-Media zu melden.

Nach den Schock-Enthüllungen aus dem Leben des Jan Ullrich hat sich der 48-Jährige nun selbst gemeldet - und eine Grußbotschaft an alle Fahrer der Tour de France gesendet.

„Ich möchte es nicht versäumen, allen Fahrern und allen Teams – insbesondere unseren deutschen Fahrern – ganz viel Erfolg und alles Gute zu wünschen“, sagte der 48-Jährige vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt am Freitag. (SERVICE: Tour de France 2022 - alle Etappen im Profil)

„Ich möchte mich sehr über das positive Feedback bedanken, das ich in Bezug auf die ARD-Doku bekam. Die Doku hat in mir große Emotionen geweckt“, erklärte der gebürtige Rostocker, der vor 25 Jahren in Frankreich triumphiert hatte.