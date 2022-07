Bundesliga: Termine für erste Spieltage fix - dann steigt das erste Topspiel

Mats Hummels und Co. spielen am ersten Spieltag gleich gegen einen starken Gegner © Imago

Die Deutsche Fußball-Liga gab am Freitag auch bekannt, wer und wann das erste Topspiel der kommenden Spielzeit bestreiten wird. Einen Tag nach dem Auftaktkracher der Bayern kommt es am Samstag um 18.30 Uhr zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Dann wird das erste Revierderby angepfiffen

Terminiert ist auch der UEFA-Supercup, Eintracht Frankfurt wird am 10. August um 20.30 Uhr auf Real Madrid treffen, gespielt wird also an einem Mittwoch.

Für Dortmund wartet am zweiten Spieltag dann schon der nächste ernstzunehmende Brocken, am Freitag geht es um 20.30 Uhr zum SC Freiburg. Bayern spielt in seiner Heimpremiere am Sonntag (14. August) um 17.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg.