Nach Bayern-Abschied: Tolisso kehrt nach Lyon zurück

Einen Monat nach seinem Abschied vom deutschen Fußball-Rekordchampion Bayern München hat der französische Weltmeister Corentin Tolisso wieder in seiner Heimat bei seinem Jugendverein Olympique Lyon angeheuert. Der Klub des im Vorjahr ebenfalls aus München abgewanderten deutschen Ex-Weltmeisters Jerome Boateng bestätigte die ablösefreie Rückkehr des 27 Jahre alten Mittelfeldspielers am Freitag. Tolisso unterschrieb bei OL einen Fünfjahres-Vertrag.

Tolissos Verpflichtung verbindet sein neuer Verein nach Platz acht in der abgelaufenen Saison ausdrücklich mit der angestrebten Rückkehr in die Spitze. "Die Rückkehr von Corentin Tolisso zeugt von Lyons großen Ambitionen und dem Wunsch des Klubs, wieder Titel zu gewinnen", schrieb der Verein des früheren Bundesliga-Trainers Peter Bosz in einer Pressemitteilung über den Transfer.