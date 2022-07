DEL-Eröffnungsspiel zwischen Köln und München

Die Kölner Haie und Vizemeister Red Bull München eröffnen die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Die Kölner Haie und Vizemeister Red Bull München eröffnen die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Wie die Liga bei der Veröffentlichung des Spielplans bekannt gab, findet die Partie am 15. September in der Rheinmetropole statt.