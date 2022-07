Formel 1: Max Verstappen kündigt überraschendes Comeback bei Netflix-Doku an - das fordert der Weltmeister

Max Verstappen kehrt zurück zu „Drive to Survive“. Der Weltmeister der Formel 1 spricht sich mit den Machern der Netflix-Serie aus.

Max Verstappen will Teil der fünften Staffel von „Drive to Survive“ sein.

Der Formel-1-Weltmeister hatte eine Teilnahme an der jüngsten Staffel der Netflix-Serie abgelehnt, weil er sich und andere Fahrer zuvor als falsch dargestellt erachtet hatte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Nun gab es mit den Verantwortlichen der Dokuserie aber eine Aussprache. „Ich habe mich mit ihnen zusammengesetzt und ihnen erklärt, was ich darüber denke und was in der Vergangenheit falsch lief“, sagte Verstappen vor dem Großen Preis von Großbritannien.