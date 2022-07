Wimbledon 2022: Niemeier-Gegnerin Tsurenko spricht über Ukraine-Krieg

„Es stimmt nicht, wenn man denkt, dass es nichts bedeutet, zehn Dollar zu spenden. Es bedeutet eine Menge“, sagte die 33-Jährige, die am Freitag auf Niemeier trifft.

In Region Mykolajiw gebe es schon „seit einigen Monaten kein Wasser mehr. Wenn man also glaubt, dass zehn Dollar nichts sind, dann sind das zehn Flaschen Wasser für diese Menschen“, fügt sie an.