Corentin Tolisso fixiert Zukunft: Für 41,5 Mio. kam er zu Bayern - jetzt kehrt er für 0 Euro heim

Der Vertrag von Corentin Tolisso beim FC Bayern München ist in diesem Sommer ausgelaufen. Nun hat der 27 Jahre alte Weltmeister eine neue Herausforderung gefunden.

Nach fünf Jahren in der bayrischen Landeshauptstadt heuert der Mittelfeldspieler wieder bei seinem Heimatverein Olympique Lyon an. Tolisso unterschreibt in Frankreich einen Fünfjahresvertrag beim Klub von Jerome Boateng - dessen Zukunft dort aber ungewiss ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)