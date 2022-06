Leichtathletik: Duplantis mit neuem Freiluftrekord im Stabhochsprung

Leichtathletik-Superstar Armand Duplantis hat in der Wanda Diamond League für Furore gesorgt. Vor heimischen Publikum springt er in neue Höhen.

Der schwedische Stabhochspringer hat in der Wanda Diamond League alle in Staunen versetzt. In Stockholm übersprang er als erster Athlet im Freien überhaupt 6,16 Meter. Für diesen Rekordsprung brauchte er lediglich zwei Versuche.