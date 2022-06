NBA: Dallas Mavericks droht herber Verlust - Knicks machen Platz für Jalen Brunson

Überraschung an Stelle 1: So reagierte Banchero auf den Pick

Die New York Knicks räumen Budget für eine potenzielle Top-Verpflichtung frei. Leidtragender könnten die Dallas Mavericks sein, die eine wichtige Stütze ihrer wegweisenden Saison zu verlieren drohen.

Bereiten die New York Knicks einen großen Deal vor? (NBA-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Die Franchise aus dem Big Apple hat Center Nerlens Noel und Guard Alec Burks an die Detroit Pistons abgegeben. Zusätzlich zu den Spielern wandern auch noch zwei zukünftige Zweitrundenpicks und sechs Millionen Dollar nach Michigan. Dies berichtet NBA-Insider Adrian Wojnarowski von ESPN . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Die Knicks schaffen damit weitere rund 30 Millionen Dollar Cap Space, nachdem sie bereits zum NBA Draft Point Guard Kemba Walker nach Detroit geschickt haben . Damit sind nun in der Lage, Jalen Brunson ein Angebot von 110 Millionen Dollar über vier Jahre zu machen - dies wäre nahe an einem Maximum-Vertrag.

Brunson lehnt Mavs-Angebot ab

Der Guard der Dallas Mavericks ist nach seinem Rookie-Vertrag in dieser Offseason ein Unrestricted Free Agent, da er eine mögliche Vertragsverlängerung in Texas ablehnte. Diese hätte ihm 55,5 Millionen Dollar über vier Jahre eingebracht.

Brunson war im Draft 2018 an Position 33 von den Mavericks ausgewählt worden und hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil daran, dass der Meister von 2011 erstmals seit elf Jahren wieder in die Western Conference Finals eingezogen war.