Moukoko, Reus und Co.: Die Zukunft dieser BVB-Stars ist offen

Borussia Dortmund steht vor richtungsweisenden Zeiten. Die Verträge einiger Talente sowie Routiniers laufen in einem Jahr aus. SPORT1 gibt einen Überblick, wer sich Hoffnungen auf eine Verlängerung machen darf.

Der XXL-Umbruch beim BVB ist längst in vollem Gange.

Für das Wunderkind gibt es nach dem Trainerwechsel neue Hoffnungen . Edin Terzic und Förderer Sebastian Geppert (trainierte Moukoko in der U17) haben übernommen und halten große Stücke auf den 17-Jährigen, der in der vergangenen Saison oft verletzt war und unter dem alten Coach Marco Rose nur wenig Einsatzzeiten bekam. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die BVB-Bosse würden mit ihrem Juwel gerne verlängern. Gespräche laufen. Der BVB hat dem U21-Nationalspieler auch schon ein Angebot über eine Vertragsverlängerung vorgelegt, wie auch die WAZ berichtet. Moukoko zögert aber noch, will die Entwicklung in den nächsten Wochen abwarten. Klar ist: Ablösefrei wollen die Dortmunder ihren Stürmer nicht verlieren.

Der Techniker war unter Rose gesetzt, genießt aber auch unter Terzic eine große Wertschätzung. Unter dem alten und neuen Trainer startete der Nationalspieler so richtig durch, verlängerte seinen Vertrag damals um ein weiteres Jahr. Gespräche über eine erneute Ausdehnung des Papiers hat es bislang noch nicht gegeben.

Die BVB-Bosse schätzen den Mittelfeld-Star, wollen zunächst aber die ersten Saisonwochen abwarten. Dahoud, dem lose Anfragen aus dem Ausland vorliegen, kann sich einen Verbleib in Dortmund gut vorstellen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Konkret wurde bislang aber noch nichts. Der Innenverteidiger hat aber einen Markt und der BVB rechnet fest mit einem Abgang in diesem Sommer und Einnahmen von rund 25 Millionen Euro.

Ihm gehört die Zukunft. Der Engländer gilt als absolutes Top-Talent und wird klubintern schon als Nachfolger von Jadon Sancho gesehen. Am 8. August feiert der Flügelflitzer seinen 18. Geburtstag.

Der BVB hat bereits vorgesorgt und mit dem Spieler und dem Management einen Anschlussvertrag ausgearbeitet. Bynoe-Gittens wird in fünf Wochen demnach automatisch um drei weitere Jahre an den BVB gebunden.

„Wenn ein Spieler deutlich jenseits der 30 ist, muss man gucken, wie lange er noch in der Lage ist, Top-Leistungen zu bringen“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kürzlich. „Wir warten das ab, man kann es nicht prognostizieren. In der nächsten Saison werden wir die Gespräche führen und uns klar in die Augen schauen. Beide Spieler haben hohe Verdienste. Das Vertrauen ist hundertprozentig da.“