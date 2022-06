WWE: Logan Paul unterschreibt Vertrag - YouTube-Superstar beim SummerSlam

Der YouTube-Superstar und Floyd-Mayweather-Gegner Logan Paul heuert bei Wrestling-Marktführer WWE an - und steigt bald wieder in den Ring.

Der weltbekannte YouTube-Star Logan Paul hat einen Vertrag bei WWE unterschrieben - und will offenbar noch häufiger für den Wrestling-Marktführer in den Ring steigen.

WWE bestätigte die Nachricht mit einer offiziellen Mitteilung, ohne Details der Vereinbarung zu nennen. Der bekannte Kampfsport-Journalist Ariel Helwani berichtet, dass Paul einen „mehrjährigen Vertrag“ bei WWE unterschrieben habe und „bei mehreren Events pro Jahr antreten wird“. Helwani ist als ehemaliger Klient Nick Khan - früher Sportmedien-Agent, heute WWE-Präsident - bestens in die Chefetage vernetzt.

Logan Paul beim WWE SummerSlam wieder im Ring

Paul hatte in den vergangenen beiden Jahren Auftritte bei der Megashow WrestleMania, in diesem Jahr auch aktiv im Ring, zusammen mit Ex-Champion The Miz gegen Legende Rey Mysterio und dessen Sohn Dominik.