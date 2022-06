Hertha BSC: Wie tickt der neue Präsident? Insider und Franz sprechen über ihn

Der 41-Jährige war früher Vorsänger in der Kurve im Olympiastadion und wurde damals auch mal mit einem Stadionverbot belegt . Bernstein hatte einst die Ultra-Formation Harlekins gegründet. Mittlerweile besitzt er in Berlin eine Kommunikations- und Event-Agentur. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Reporter-Legende: Darum hat Bernstein gewonnen

„Ich finde es gut, weil es an der Zeit ist, dass da ein frischer Wind reinkommt. Herr Gegenbauer hat viel Gutes gemacht, aber in den vergangenen Jahren kam es unter ihm zu einem gewissen Stillstand“, meint SPORT1 -Experte Maik Franz, der von 2011 bis 2014 für die Berliner spielte. „Ich befürworte es, dass da ein Schnitt gemacht wurde und sich neue Leute beweisen können. Die Hertha hat ein großes Potenzial und das birgt auch Risiken aufgrund der Drucksituation.“

Jahn: „Er hat im Vorfeld der Wahl nicht taktiert“

Was sprach für Bernstein, was macht den neuen Hertha-Boss aus? „Er hat im Vorfeld der Wahl nicht taktiert und eine große Zahl an Mitstreitern gewonnen, die seine Kandidatur unterstützt haben“, erklärt Jahn. Steffel dagegen habe in der Woche vor der Wahl versucht, Allianzen zu schmieden, „was ihm auf die Füße gefallen ist“.