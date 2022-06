Tennis, Wimbledon: Nächster Coup der Williams-Bezwingerin! Tan in der dritten Runde

Harmony Tan ist auch in der zweiten Runde nicht zu stoppen. Die Debütantin schreibt weiter an ihrem Wimbledon-Märchen.

Die 24 Jahre alte Französin setzte sich in der zweiten Runde gegen die an Position 32 gesetzte Spanierin Sara Sorribes Tormo 6:3, 6:4 durch. Am Samstag trifft Tan auf die Britin Katie Boulter.