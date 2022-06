Der „verhexte“ Titan: Kahn wird zur tragischen Final-Figur bei der WM 2002

Doch dann, an jenem 30. Juni, zeigte die deutsche Elf im Finale gegen Brasilien ohne ihre zweite Stütze Michael Ballack (Gelbsperre) ihre beste Turnierleistung - und ausgerechnet der bis dahin so großartige Kapitän patzte. In der 67. Minute hatte der Keeper von Bayern München einen harmlosen Schuss von Rivaldo abprallen lassen - Ronaldo nahm das Geschenk zum 1:0 für die Selecao dankend an. Am Schluss hieß es durch ein weiteres Tor von „Il Fenomeno“ 2:0. Brasilien war zum fünften Mal Weltmeister - und Kahn die tragische Figur.