Neuer Posten in Melsungen: Allendorf wird Sportdirektor

Michael Allendorf wird neuer Sportdirektor in Melsungen © Alibek Käsler

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den Sportdirektorposten neu eingeführt und dafür seinen langjährigen Profi Michael Allendorf engagiert. Allendorf, der als Linksaußen bis zur abgelaufenen Saison insgesamt zwölf Jahre das Trikot der Nordhessen trug, tritt seine Stelle am Freitag an.

Im Zuge der Maßnahme gibt Axel Geerken, der bislang als Vorstand in Personalunion auch die sportliche Leitung innehatte, den Großteil dieser Zuständigkeit an Allendorf ab. Der 35-Jährige war während der letzten Monate als Spieler bereits in der Geschäftsstelle tätig.