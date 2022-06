Machtmissbrauch & sexuelle Belästigung im Tennis: Schockierende Aussagen einer Ex-Schiedsrichterin

Sowohl Machtmissbrauch als auch sexuelle Belästigung kämen laut ihrer Aussage immer wieder vor. „Ich bin wirklich überrascht, dass die ITF nicht gewillt ist, den ganzen Schlamassel zu bereinigen“, eröffnete sie ihre Anklage und fügte hinzu: „Das ganze System muss von ganz oben her geändert werden, denn die Referees haben niemanden, an den sie sich wenden können - und sie haben nicht die Möglichkeit, mit den Medien zu sprechen.“

Tennis: Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung

Aber nicht nur den Machtmissbrauch prangerte sie an. Speziell als Frau sei es auch nicht leicht. In Roland Garros habe ihr ein Offizieller mal an den Hintern gefasst. Der Betreffende wurde „kürzlich in eine leitende Position befördert, obwohl jeder weiß, dass er ein Raubtier ist und sich nie die Mühe gemacht hat, das zu verbergen.“