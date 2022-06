NBA: James Harden fällt wegweisende 47-Millionen-Entscheidung

So wurde Nowitzki bei den Mavs zur Legende

In der NBA basteln die Teams aktuell an den Kadern für die kommende Saison. James Harden hat nun eine Option auslaufen lassen und ist Free Agent. Damit hat er den Philadelphia 76ers wohl einen Gefallen getan.

James Harden scheint sich an Dirk Nowitzki zu orientieren.

Die Gehaltseinbußen eines loyalen Helden, in den US-Medien gerne als „Hometown Discount“ bezeichnet, gehören zu Nowitzkis Karriere wie sein einbeiniger Fadeaway oder seine Zupfer am eigenen Trikot. Fans wie Experten waren jedes Mal aufs Neue begeistert.

Nun könnte auch der Superstar der Philadelphia 76ers zu diesem Mittel greifen, um in der kommenden Saison einen neuen Angriff auf den Titel zu wagen. Laut Adrian Wojnarowski von ESPN hat der 32-Jährige eine Vertragsoption auslaufen lassen, die ihm in der kommenden Saison 47,3 Millionen Dollar eingebracht hätte. Damit ist Harden nun Free Agent. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

James Harden bleibt wohl in Philadelphia

Dass der Shoting Guard nun aber seine Koffer in Philadelphia packt, brauchen die Fans wohl nicht zu befürchten. Bereits nach dem Aus gegen die Miami Heat in den Eastern Conference Finals der vergangenen Playoffs erklärte er: „Ich werde hier (in Philadelphia, Anm. d. Red.) sein, ja.“