Bayer Leverkusen: Rolfes will wie Völler Fußstapfen hinterlassen

"Danke Rudi!" - Simon Rolfes mit einer T-Shirt-Message an seinen Vorgänger Rudi Völler © Imago

„Das ist natürlich auch mein Ziel. Bayer 04 weiterzuentwickeln, meine Komponenten und meine Sicht des Fußballs hier einzubringen“, sagte der 40 Jahre alte Ex-Nationalspieler am Donnerstag in einer Medienrunde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Von den grundsätzlichen Ansätzen her, so Rolfes weiter, sei er mit dem Weltmeister von 1990 gar nicht so weit auseinander gewesen: „Vielleicht bin ich etwas offener für neue Sachen. Aber es geht nicht darum, jeder Erneuerung hinterherzurennen.“