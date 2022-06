FC Basel Frauen: Courtney Strode sorgt mit Abtreibungsvergleich für Empörung

Die 24-Jährige positioniert sich klar gegen einen Schwangerschaftsabbruch und äußerte in dem Post ihre Freude über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, das seit 1973 geltende Grundsatzurteil („Roe v. Wade“) zur Abtreibung aufzuheben. Damit gelten wieder die Gesetze der einzelnen US-Bundesstaaten, sodass bereits etliche Abtreibungsverbote in Kraft gesetzt wurden.

Empörender Vergleich

Die weiteren Worte hätten aber wohl unpassender kaum sein können: „Der Massen-Genozid an Babys (den unschuldigsten und verwundbarsten) wurde nun in bestimmten Staaten gestoppt. Betet weiter, dass der legale Mord an Babys überall gestoppt wird. In Jesus‘ Namen!“