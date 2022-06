IONITY macht elektrisches Reisen für jeden möglich IONITY macht elektrisches Reisen für jeden möglich.

undefined © IONITY

Elektromobilität: die Zukunft? Nein, schon lange die Gegenwart. Das Interesse für elektrische Fahrzeuge steigt seit Jahren stetig an. Autohersteller bringen gefühlt täglich neue Modelle auf den Markt und die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge wächst zunehmend. Das muss sie auch, wenn man bedenkt, dass bis 2030 80% aller neu zugelassenen Fahrzeuge auf Europas Straßen elektrisch sein werden. Das heißt allerdings auch, dass die Fragen zu dem Thema nicht weniger werden.

Viele Menschen zögern, den Umstieg zu einem Elektroauto zu wagen. Zu groß ist die Skepsis gegenüber Reichweite, Ladegeschwindigkeit oder tatsächlicher Nachhaltigkeit. Während sich das neue Format Car Maniac mit Leidenschaft allen Fragen zum Thema Elektromobilität auf Sport1 widmet, gibt IONITY die Antwort entlang Europas Autobahnen – und lässt Vorurteile schnell im Rückspiegel verschwinden: mit dem größten, schnellsten und nachhaltigsten Ladenetzwerk, das Elektrofahrzeugen aller Marken offensteht.

Elektroauto? Auf keinen Fall! Ich muss weite Strecken fahren.

undefined

Tatsächlich hatten ältere Elektroautos eine begrenzte Reichweite für längere Fahrten. Heute, mit größeren Batterien, fortschreitender Technologie und vor allem einem dichten Netz von Schnellladestationen wie sie IONITY anbietet, ist die Situation eine ganz andere.

Während vor einem Jahrzehnt die meisten Elektroautos nur für den Stadtverkehr geeignet waren, sind heute Reichweiten von 300 und mehr Kilometern kein Problem mehr. Für längere Fahrten braucht es also nur eins: ein flächendeckendes Netz von Schnellladestationen.

IONITY bietet derzeit über 1.700 Ladepunkte, die sich an mehr als 400 Standorten entlang Europas Autobahnen und Verkehrsknotenpunkte befinden. Bis 2025 soll diese Zahl auf rund 7.000 Ladepunkte und mehr als 1.000 Standorte ausgebaut werden.

Damit schafft IONITY ein dichtes Ladenetzwerk, bei dem die Entfernung zwischen den Ladeparks für die meisten Elektrofahrzeuge kein Problem mehr ist. Ein IONITY Ladepark, an dem dank CCS-Stecker – dem europäischen Ladestandard – Elektrofahrzeuge aller Marken mit maximaler Geschwindigkeit laden können, ist also immer in der Nähe. Und die Sorge einer zu geringen Reichweite rückt in weite Ferne.

Wieso ein Elektroauto, wenn es länger lädt als fährt?

undefined

Ein Elektroauto zu fahren, macht Spaß – und wer das erste Mal solch ein Fahrzeug fährt, ist meist beeindruckt von der Beschleunigung. Das Laden von Elektroautos war lange Zeit eine regelrechte Spaßbremse. Doch was früher oft viele Stunden dauerte, kann heute in wenigen Minuten geschehen.

Ladezeiten je nach Lade-Art

IONITY ist mit seinen ultraschnellen High-Power Ladestationen marktführend. Mit 350 kW bieten sie mehr Ladeleistung als die meisten aktuellen Elektroautos nutzen können. Eine Technologie, die schon heute auf dem neuesten Stand von morgen ist.

Egal, ob kleinere Batterie mit geringer Ladeleistung oder Modelle mit Spitzenleistungen von etwa 270kW – bei IONITY lädt jedes Elektrofahrzeug immer mit seiner maximalen Ladegeschwindigkeit.

Übrigens: die beste Ladeleistung erzielt man in der ersten Hälfte des Ladevorgangs, zwischen einem Ladestand von 10 und 80%. Danach wird es langsamer und es ist besser, den Ladevorgang zu beenden und weiterzufahren.

Um auf langen Strecken also die beste Durchschnitts Ladegeschwindigkeit zu erreichen, empfiehlt es sich, den Ladevorgang mit einem möglichst niedrigen Ladezustand zu beginnen und nur bis zu 80 % der Kapazität zu laden. So können viele moderne Elektroautos schon in weniger als 20 Minuten wieder auf der Straße sein.

Nur ein sauberes Image oder wirklich sauber?

undefined

Elektrofahrzeuge stehen oft in der Kritik, nicht wirklich nachhaltig zu sein. Denn auch, wenn hinten nichts rauskommt, kommt es sehr darauf an, was reinkommt. Was nützt ein grünes Elektroauto, wenn man es mit Strom lädt, der aus Kohle gewonnen wird?

Für 100% grünen Strom könnte man sein Elektrofahrzeug natürlich direkt an einem Solarpanel oder einer Wasserturbine laden. Etwas einfacher geht das bei IONITY. An allen Ladestationen lädt man hier ausschließlich Strom, der zu 100% aus erneuerbaren Energien wie Wind, Wasser und Sonne produziert wird.