Ist das noch datenschutzkonform? Riot lässt ab dem 13. Juli Valorants Voice Chat überwachen!

Das Thema „Toxizität“ ist im Internet allgegenwärtig und beschäftigt auch Entwickler wie Riot Games, Blizzard und Co. nach wie vor. Nun planen die Valorant-Macher einen drastischen Schritt in der Bekämpfung der digitalen Belästigung.

In bekannten Online Games kommt es nicht selten vor, dass sich Personen besonders stark im Ton vergreifen und ihre Kontrahenten sowie Mitspieler aufs Übelste beleidigen. Häufig mündet solches Verhalten in sogenannten Reportings anderer Spieler, die diese Ausraster an den Betreiber eines Spieles melden können. Beleidigungen lassen sich dabei nicht nur in schriftlicher Form in das Spiel hinausposaunen, auch im Sprachchat wurden und werden Spieler:innen für die unterschiedlichsten Dinge beleidigt und teilweise mental fertig gemacht.

Riot Games hat schon länger mit dieser Art von „Online Harrassment“ zu kämpfen. League of Legends gilt in Fankreisen als eines der toxischsten eSports-Games der Gegenwart, in dessen Matches immer wieder Mütter beleidigt, rassistische Äußerungen getätigt und Spieler:innen für jede noch so kleine Nichtigkeit angegangen werden. Auch in Valorant sind Beleidigungen ein großes Thema, weshalb Entwickler Riot Games plant in naher Zukunft härter durchzugreifen.