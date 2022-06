Basketball WM-Qualifikation: Estland - Deutschland LIVE im TV, Stream, Ticker

Dennis Schröder kehrt in die Nationalmannschaft zurück © Imago

Die deutschen Basketballer wollen Estland schlagen, um den nächsten Schritt in Richtung WM zu machen. Superstar Dennis Schröder ist wieder mit an Bord.

Die deutschen Basketballer starteten am Freitag in die Vorbereitung für das Highlight der Saison!

Ab dem 1. September findet in Köln und Berlin die Heim-Europameisterschaft statt, für die der DBB eine Medaille als Ziel ausgegeben hat.

Zuvor stehen für das deutsche Team allerdings zwei wichtige WM-Qualifikationsspiele an, beginnend mit der Partie gegen Estland am Donnerstag um 18 Uhr. ( Hier das Spiel im Liveticker verfolgen )

„Er kann der Unterschiedsspieler sein“

Dabei wird besonders ein Spieler im Fokus stehen: Dennis Schröder. Der NBA-Star ist nach drei Jahren Pause zurück im Nationalteam und soll laut Bundestrainer Gordon Herbert umgehend wieder in die Rolle des Anführers schlüpfen.

Das DBB-Team ist dennoch auf bestem Weg, sich für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen zu qualifizieren. Die deutschen Basketballer gewannen die letzten drei Spiele in Folge und führen die Vorrundengruppe vor Israel an.