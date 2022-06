DFB-Frauen gewähren mit Doku exklusive Einblicke

Die deutsche Nationalmannschaft liefert kurz vor der EM mit einem weltweit einmaligen Projekt bislang einzigartige Einblicke in den Frauenfußball. Am Donnerstagmittag fand im Harmonie-Filmtheater im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen die Vorpremiere des ersten Teils der bislang dreiteiligen Doku „Born for this - Mehr als Fußball“ statt. Die in Kooperation mit Warner Bros produzierte Serie geht am 6. Juli in den Mediatheken von ARD, Sky und MagentaTV online.