EM-Autogrammkarten der DFB-Frauen erstmals digital

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat kurz vor dem Start der EM in England digitale Autogrammkarten der deutschen Fußballerinnen auf den Markt gebracht. Die Veröffentlichung digitaler NFT-basierter Autogrammkarten in Kooperation mit einem Lizenzpartner (FANZONE) am Donnerstag ist für den Verband eine Premiere.