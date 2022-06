Mittendrin beim größten Sommersport-Event des Jahres: SPORT1 überträgt The World Games 2022 aus den USA ab dem 8. Juli täglich live im Free-TV Mittendrin beim größten Sommersport-Event des Jahres: SPORT1 überträgt The World Games 2022 aus den USA ab dem 8. Juli täglich live im Free-TV

The World Games 2022 © Imago

· Elfte Auflage der Multisport-Großveranstaltung vom 7. bis 17. Juli in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama mit 3.600 Athletinnen und Athleten aus 110 Nationen, die in 34 Sportarten um mehr als 600 Medaillen kämpfen

· SPORT1 begleitet The World Games 2022 mit umfangreichen Übertragungen im Free-TV und im Simulcast-Livestream auf den digitalen Plattformen: An den zehn Wettkampftagen sind insgesamt über 100 Stunden Berichterstattung geplant. Am Mikrofon sind bekannte SPORT1 Protagonisten zusammen mit verschiedenen Experten im Einsatz

Ismaning, 30. Juni 2022 – Mit The World Games 2022 findet von Donnerstag, 7. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama das größte Sommersport-Event des Jahres statt. Bei der elften Auflage der Multisport-Veranstaltung kämpfen 3.600 Athletinnen und Athleten aus 110 Nationen in 34 Sportarten um mehr als 600 Medaillen. Deutschland geht bei diesen World Games mit dem zweitgrößten Aufgebot aller teilnehmenden Länder an den Start: Insgesamt treten 320 deutsche Athletinnen und Athleten in 120 Medaillenwettbewerben an, um den Erfolg der vergangenen Auflage 2017 in Breslau zu wiederholen – damals landete Team D im Medaillenspiegel auf Platz zwei. SPORT1 ist bei den World Games mit umfangreichen Liveübertragungen im Free-TV und im Simulcast-Livestream auf seinen digitalen Plattformen mittendrin. Insgesamt sind über 100 Stunden Berichterstattung geplant, täglich mit teilweise über 10 Stunden Livesport. Die entsprechenden Medienrechte an den World Games 2022 für Deutschland, Österreich und die Schweiz hat die Sport1 GmbH von der International Sports Broadcasting (ISB) erworben. Bereits bei der vorangegangenen Auflage der World Games 2017 im polnischen Breslau berichtete SPORT1 als Medienpartner umfangreich von den Wettkämpfen.

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Mit den World Games 2022 in den USA begleiten wir Mitte Juli das größte Sommersport-Event des Jahres. Ein Fest der Sportvielfalt und der Liebe zum Sport, mit dem wir bereits bei den World Games 2017 in Breslau sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Besonders gefreut haben uns damals die vielen positiven Rückmeldungen unserer sportbegeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer. Unsere Vorfreude ist auch deshalb sehr groß, diesen zahlreichen faszinierenden Sportarten, die sonst nicht oft im Rampenlicht stehen, hier im deutschsprachigen Raum wieder die große mediale Bühne mit über 100 Stunden Berichterstattung zu geben.“

Joachim Gossow, CEO der International World Games Association (IWGA): „SPORT1 hat bereits The World Games 2017 im polnischen Breslau übertragen und die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der kompetenten Präsentation unserer Sportarten begeistert. Was wir schon heute versprechen können, ist, dass die TWG 2022 wieder großartige Sporterlebnisse bieten werden. Denn in Birmingham werden nur die weltbesten Athleten in jeder Disziplin antreten. Praktisch jeder, der an unserer Veranstaltung teilnimmt, hat eine Chance auf eine Medaille. Wir können also intensive und spannende Wettkämpfe im Kampf um die Goldmedaillen bei The World Games erwarten.“

Oliver Stegemann, Delegationsleiter des Team Deutschland World Games und DOSB-Vizepräsident: „Das Team D World Games blickt voller Vorfreude auf den Saisonhöhepunkt zahlreicher faszinierender Sportarten. Dass SPORT1 das Multisportevent für zahlreiche Fans erlebbar macht, gibt unseren Athlet*innen zusätzliche Motivation auf dem Weg nach Alabama. Sport muss sichtbar sein, damit er begeistern kann und vor allem auch Kinder und Jugendliche anspornt, den großen Vorbildern nachzueifern.“

Von Beachhandball bis Rettungsschwimmen: Die wichtigste Bühne der Welt für den nicht-olympischen Sport

The World Games werden als Multisport-Veranstaltung von der International World Games Association (IWGA) unter der Schirmherrschaft des IOC seit 1981 im Vier-Jahres-Rhythmus ausgetragen, zuletzt musste das Event pandemiebedingt allerdings um ein Jahr verschoben werden. Die Wettbewerbe bieten die wichtigste Bühne für nicht-olympische Sportarten, die dennoch weltweite Popularität genießen. Bei den World Games werden nur Disziplinen ausgetragen, die bei den unmittelbar vorangegangenen Olympischen oder Paralympischen Sommer- oder Winterspielen nicht zum festen Programm gehörten. Die Sportarten sind in sechs Kategorien aufgeteilt: Das breite Spektrum reicht von Ballsportarten wie Beachhandball, Faustball oder Flag Football über artistische Sportarten wie Tanzen oder Parkour bis hin zu Kampf-, Präzisions-, Kraft- und Trendsportarten wie Kickboxen, Bowling, Boule, Tauziehen, Wakeboard, Rettungsschwimmen oder Ultimate Frisbee.

Die 34 Sportarten der World Games 2022 in der Übersicht:

· Artistik und Tanzsport: Tanzen, Rhythmische Gymnastik

· Ballsport: Beachhandball, Faustball, Flag Football, Floorball, Korfball, Lacrosse, Squash, Racquetball, Softball, Rollstuhl-Rugby

· Kampfsport: Kickboxen, Ju-Jitsu, Karate, Muaythai, Sumo, Wushu

· Kraftsport: Kraftdreikampf, Tauziehen

· Präzisionssport: Billard, Boule, Bowling, Feldbogenschießen

· Trendsport: Luftsport, Duathlon, Kanusport, Flossenschwimmen, Rollschuhsport, Rettungsschwimmen, Orientierungslauf, Sportklettern, Wasserski & Wakeboard, Ultimate Frisbee

So berichtet SPORT1 über die World Games 2022

SPORT1 ist beim größten Sommer-Sportevent des Jahres mittendrin und berichtet von den World Games an den zehn Wettkampftagen insgesamt über 100 Stunden im Free-TV und im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Neben den großflächigen Liveübertragungen aus Birmingham, die teilweise täglich über zehn Stunden umfassen, gibt es auch ausführliche Highlight-Zusammenfassungen zu sehen. Am Mikrofon sind bekannte SPORT1 Protagonisten im Einsatz, darunter Jana Wosnitza, Ruth Hofmann, Jochen Stutzky, Basti Schwele, Rick Goldmann, Hartwig Thöne, Dirk Berscheidt, Peter Kohl, Hans-Joachim Wolff und Günter Zapf. Darüber hinaus wird das On-Air-Team mit Experten zu ausgewählten Sportarten ergänzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig l Martin Rösch l Mathias Frohnapfel

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1233