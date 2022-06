Schwimm-WM: Boy gewinnt Silber im 25-km-Marathon

"Zum Glück hat es am Ende gereicht, es hätte auch der vierte Platz werden können", sagte Boy, die schon am vergangenen Sonntag mit der Staffel Gold gewonnen hatte: "Ich konnte am Ende noch mal alles rausholen, was ging." WM-Debütantin Elea Linka, die das Feld lange angeführt hatte, wurde im 28 Grad warmen Lupasee Sechste.