FC Bayern: Nächstes Lewandowski-Angebot abgelehnt! Barca blitzt ab

Der FC Bayern lehnt ein neuerliches Angebot des FC Barcelona für Robert Lewandowski ab. Dennoch kommt Bewegung in den Transferpoker um den Torjäger.

Nach SPORT1 -Informationen haben die Münchner die jüngste Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro an fester Ablöse zuzüglich möglicher Bonuszahlungen abgelehnt.

So viel bot der FC Barcelona für Lewandowski

Barca hatte den Bayern zunächst eine Ablöse in Höhe von 32 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen über fünf Millionen Euro angeboten, anschließend auf 35 plus fünf Millionen Euro nachgebessert.