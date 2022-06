Motorsport: Ex-DTM-Champion Timo Scheider startet in Extreme E

Timo Scheider ist schon in zahlreichen Rennserien an dne Start gegangen © Imago

Schon seit Jahren ist Timo Scheider eine feste Größe im Motorsport. Nun geht der zweimalige DTM-Champion auch in der Extreme E auf Sardinien an den Start.

Timo Scheider (43) wird ab dem nächsten Doppellauf beim Island X Prix auf Sardinien für das XITE Energy Racing Team an den Start gehen. (NEWS: Alles zur Extreme E)

Gemeinsam mit Partnerin Tamara Molinaro (Italien) ersetzt er das bisherige Fahrerduo Oliver Bennett und Klara Andersson. Molinaro bestritt bereits den Saisonstart in Saudi-Arabien und belegte für das spanische Team Rang sechs.

Scheider und Molinaro voller Vorfreude

„Es ist ein besonderer Moment, als Rennfahrer in die Serie einzusteigen“, sagt der ehemalige DTM-Star. „Eigentlich sollte ich den Streckentest mit dem üblichen Testauto absolvieren, aber jetzt werde ich als Rennfahrer nach Sardinien reisen. Ich freue mich riesig darauf, da rauszugehen und zu zeigen, wozu wir fähig sind. Tamara und ich passen von der Leistung her sehr gut zusammen. Ich denke, wir werden in Sardinien eine gute Show abliefern.“