CHIO-Nationenpreis: Deutschland startet als fünftes Team

Jana Wargers startet für Deutschland beim CHIO in Aachen © FIRO/FIRO/SID

Gastgeber Deutschland wird beim Nationenpreis der Springreiter im Rahmen des CHIO in Aachen am Donnerstagabend (ab 19.30 Uhr) als fünftes Team in den Parcours gehen. Startreiterin ist Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge, es folgen Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi und als Schlussreiter Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria.

Der Preis der Nationen ist eine Springprüfung mit zwei identischen Umläufen. Es starten acht Teams mit jeweils vier Reitern, von denen die besten drei in die Wertung eingehen. Bei Fehlergleichstand nach zwei Umläufen fällt die Entscheidung im Stechen, dabei tritt aber nur ein Reiter pro Team an.