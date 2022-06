Anzeige

Dota 2: Doppelweltmeister N0tail hat keinen Bock auf Wettbewerbe N0tail hat aktuell keinen Bock auf Dota 2

Dota2-Weltmeister N0tail ist der reichste eSportler aller Zeiten. Erstmalig präsentierte er seine Villa © Valve

Florian Merz

Mit OG gewann der Johan „N0tail“ Sundstein zweimal das The International in Dota 2. Doch aktuell hat der Däne offenbar keine große Lust, professionell Dota 2 zu spielen.

Bereits zweimal durfte Johan „N0tail“ Sundstein die Aegis des The International in die Höhe heben, und jedes Mal heimste er dabei gigantische Millionenbeträge ein. Eine Leistung, nach der sich so mancher eSportler durchaus zur Ruhe setzen würde und offensichtlich scheint der zweifache Dota-Weltmeister auch nicht wirklich an einer weiterführenden Profikarriere interessiert zu sein.

Im hauseigenen Podcast „Monkey Business“ hat N0tail über seine aktuelle Situation gesprochen und verkündet, dass er in absehbarer Zeit nicht vorhabe, in professioneller Manier zur Maus und Tastatur zu greifen. Viel eher gefällt er sich selbst in der Rolle des Content Creators für OG. Darüber hinaus beobachtet er die neue und junge Generation an Dota-Spielern, die er mithilfe seiner Erfahrung zum nächsten The International Triumph führen möchte.

„Ich fühle mich in vielen Dingen neu belebt, aber noch nicht so sehr, um wieder kompetitiv anzutreten. Der Hunger ist einfach nicht da. Ich habe Pflanzen gegossen und dabei den ganzen Tag nicht an Dota gedacht. Das ist ziemlich entspannt.“

Gemeinsam mit OG gewann Johan „N0tail“ Sundstein zweimal Dotas prestigeträchtigstes Turnier, das The International. Sowohl 2018 als auch 2019 gelang es keinem der Konkurrenten das bis heute erfolgreichste Dota-2-Team im großen Finale zu bezwingen. 2018 gab es 11,2 Millionen Dollar als Siegerprämie, während ein Jahr später die Summe auf 15,6 Millionen anstieg. Im vergangenen Jahr landete die eSports-Organisation auf dem 7. bzw. 8. Platz und nahm, immerhin, noch eine Million US-Dollar mit nach Hause.