Rocket League: Top-Teams straucheln - G2 Esports, FaZe, Moist und BDS shon nach Major-Tag 1 im Lower Bracket

Schon am ersten Tag des RLCS Spring Split Major gab es die ersten Überraschungen © Rocket League Esports via Twitter

Das große Spring Split Major der RLCS hat gestern in London begonnen. Schon am ersten Tag gab es Überraschungen und einige Top-Teams stehen vor dem Aus.

Seit gestern läuft in London das RLCS-Major des Spring Splits. Es ist die zweite LAN seit Beginn der Pandemie und die erste in Europa. Am Samstag und Sonntag wird vor Fans gespielt, einige der größten Favoriten werden aber gar nicht soweit kommen.