Schalke 04: Christopher-Jullien-Transfer von Celtic Glasgow geplatzt

Fan-Gegenwind für Kramer: "Spornt mich eher an"

Wie SPORT1 am Donnerstagvormittag erfuhr, konnten sich die Königsblauen und der 29 Jahre alte Innenverteidiger nicht auf einen Vertrag einigen.

Der Franzose war am Mittwoch sogar schon zu medizinischen Voruntersuchungen im Krankenhaus Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer.

Schalke 04: Keine Einigung mit Celtic-Star Jullien

Ungeachtet eines etwaigen Abgangs von Top-Talent Malick Thiaw, an dem mehrere Serie-A-Klubs interessiert sind, will sich der Bundesliga-Aufsteiger in der Abwehr noch verstärken.