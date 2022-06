FC Bayern: Robert Lewandowski dachte schon beim BVB an Streik - Ex-Berater verrät Details

Wollte Lewandowski schon beim BVB streiken?

Kahn rechnet mit Lewandowski bei Trainingsstart

Drittes Barca-Angebot: Was macht Bayern?

Hoeneß meinte dazu nun: „Ich weiß nichts von einem neuen Angebot. So wie der Stand in München ist, was ich in mehreren Gesprächen gehört habe, kann sich Barcelona eigentlich weitere Angebote sparen.“