Overwatch: Community hilft vermissten Coach zu finden!

Der Kanadier Justin „Jayne“ Conory war Anfang letzter Woche von der Polizei in Alberta als vermisst gemeldet worden. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht über das Verschwinden des Ex-Team Kanada-, Dallas Fuel- und Team Envy-Coaches.

Der 28-jährige Coach und Content Creator Justin „ Jayne “ Conory ist eine der bekanntesten Figuren der Overwatch Szene. Von Anfang an unterstützte er das Wachstum des eSports im Shooterspiel aus dem Hause Blizzards.

Nicht nur als Unterstützer ist Jayne in der Community immer noch ein großer Name. 2018 und 2019 coachte er Team Kanada auf der Overwatch Weltmeisterschaft. In den Playoffs auf der BlizzCon erreichte das Team sogar Platz drei, nachdem man im kleinen Finale England mit 3:2 besiegen konnte.